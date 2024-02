Manifestazione dei trattori, 24 agenti in azione per due giorni

E’ stato un grande lavoro quello della Polizia stradale di Grosseto durante la due giorni della manifestazione degli agricoltori: dodici le unità messe in campo, con otto autovetture e quattro motociclisti per un totale di 24 agenti. Tutta la parte della viabilità è stata assicurata dalla Stradale di Grosseto con l’ausilio di personale dei tre distaccamenti (due pattuglie di Orbetello, una di Massa e una di Arcidosso). I poliziotti hanno lavorato per non chiudere l’afflusso all’ospedale ad ambulanze sia sull’Aurelia che da Rispescia in modo tale che i trattori mantenessero la destra e i veicoli avessero una corsia di marcia libera. E’ stata scortata un’ambulanza da Manciano e due automobilisti che dovevano andare al Pronto soccorso per terapie. Ottimo il lavoro dei motociclisti che hanno fatto la spola nella carovana per mantenere la destra. All’uscita Grosseto Centro è stata chiusa una corsia dedicata ai trattori che hanno diligentemente raggiunto il punto di raccordo.