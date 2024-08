A Manciano oggi alle 18.30 per il festival "A veglia teatro del baratto", è atteso Gianfelice Facchetti, autore, interprete, regista e figlio della gloria nero azzurra Giacinto Facchetti, che dialogherà con Alessandro Renaioli sul mondo del calcio, sul suo ultimo libro Capitani. Miti, esempi, bandiere". La presentazione si effettuerà ne "Le Stanze", la sua narrazione proseguirà poi alle 21.30 a casa di Aldo Cavoli con lo spettacolo teatrale "La tribù del calcio", in cui Gianfelice esplora i riti, caratteristiche, manie di chi gira intorno al mondo del pallone. Al centro dello spettacolo emerge la passione e l’umiltà del raccontare di come una palla fra i piedi di un calciatore possa diventare mitologia.