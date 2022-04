"Mancano ancora i lavori di regimazione delle acque dell’Albegna"

Ancora non soddisfatte le aspettative degli alluvionati di Albinia riuniti nell’associazione Vita. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta una videoconferenza a cui hanno partecipato l’assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Monia Monni (nella foto), l’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras, il dirigente del Genio civile Toscana sud ingegner Renzo Ricciardi, i membri dell’associazione "Vita" oltre ai sindaci dei Comuni di Orbetello, Magliano in Toscana e Manciano e il senatore Roberto Berardi. "Durante l’incontro l’associazione ha richiesto aggiornamenti in merito alle attività necessarie per diminuire i tempi di corrivazione delle acque da monte verso valle – spiegano i rappresentanti di ‘Vita’ – premettendo che durante il primo tavolo tecnico pianificato a gennaio 2020, all’indomani della quasi alluvione di novembre 2019, detti lavori a monte di Marsiliana erano stati ritenuti, da noi cittadini colpiti, ma anche dagli organi tecnici della Regione e dai sindaci del territori, assolutamente indispensabili per regimare le acque verso valle. A distanza di due anni dobbiamo purtroppo prendere atto che non ci sono iniziative concrete in tal senso e che si devono ancora iniziare gli studi. Durante la videoconferenza non c’è stato molto spazio per argomentare timori e perplessità, ma gli organi regionali hanno preso l’impegno per un nuovo incontro, che si terrà in occasione della imminente inaugurazione per l’avvio dei lavori di Campo Regio, che peraltro vedranno l’inizio dopo quasi 10 anni dalla prima devastante alluvione e che termineranno in tempi tutt’altro che brevi. Purtroppo i tempi per una ragionevole tranquillità delle famiglie e delle aziende che operano nel nostro territorio sembrano essere ancora lontani".

Sabino Zuppa