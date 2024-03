Maltempo. Numerosi interventi

Diversi interventi nel fine settimana sul promontorio a causa del maltempo. Al lavoro i volontari della Racchetta e le Forze dell’ordine che tra sabato e domenica hanno dovuto fare i conti con acquazzoni e forte vento che ha causato alcuni disagi, soprattutto sul versante di Porto Ercole. Durante la serata di domenica il personale della Racchetta è stato attivato per il forte vento, con la sezione argentarina operativa per la messa in sicurezza per la caduta di un cornicione nella zona di Porto Ercole, oltre ad altri disagi causati sempre dal vento. La Racchetta della sezione di Capalbio è inoltre intervenuta per la rimozione di alcune piante cadute sulla strada. Sabato invece sono stati necessari interventi in alcune aree di Porto Ercole colpite da abbondanti precipitazioni piovose. Allagati alcuni garage, oltre all’ascensore della scuola elementare e media.