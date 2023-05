Malore improvviso Muore a 44 anni

Malore fatale per un uomo di 44 anni sul lungomare di Follonica. L’uomo, di origini senegalesi, da quello che hanno raccontato i passanti, si è accasciato improvvisamente a terra. Ha accusato infatti un arresto cardiaco in Piazza a Mare. Sul posto è intervenuto subito il personale della medicina di emergenza con l’automedica e un’ambulanza. Le sue condizioni sono stati valutati subito come gravissime, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

In assenza di piazzole di atterraggio nella zona, i soccorritori si solo calati dall’elicottero con il verricello proprio sulla spiaggia. Ma Amdy Thiam, nonostante il volo alle Scotte, non ce l’ha fatta. L’uomo è morto mentre stava per arrivare al nosocomio senese. L’uomo sembra che poco prima di accasciarsi al suolo, avesse fatto un bagno in mare. Era molto conosciuto in città e provincia.