Mai freddo, al mare tutto l’anno. Livorno nella top ten del benessere

Nella nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore, ovvero la classifica aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo, relativi al decennio 2013-2023, per valutare il benessere climatico nei 107 comuni capoluogo passati al setaccio, Livorno per la prima volta si piazza al sesto posto. È l’ unico capoluogo toscano nella top ten del benessere climatico tra quelli del Centro Italia. La presenza del mare e la relativa ventilazione permettono a chi vive all’ombra dei Quattro Mori di vivere meglio che nell’entroterra.

Scorrendo la classifica si nota poi che Livorno è al 73esimo posto per gli eventi meteo estremi, all’88esimo per umidità relativa, all’88esimo per il vento (è la capitale del Libeccio). Risale la classifica perché si piazza al quinto posto per le ondate di calore (meno che altrove), al 20esimo per i giorni freddi, al 12esimo per indice di calore e al 22esimo per il clima soleggiato.

Tra le città con il clima migliore, non con le migliori condizioni ambientali, spiccano insomma le zone costiere. Il Sole 24 Ore sottolinea questo fattore infatti. Il benessere climatico non sempre si sposa con le condizioni ambientali, ovvero i livelli di inquinamento che non risparmiano nemmeno le città costiere alla pari di quelle nelle zone interne.

Per stilare questa classifica sono stati presi a riferimenti dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di ‘bel tempo’. Questi dieci indici sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dagli esperti di 3bmeteo. Ovvero: le ore di sole al giorno. I giorni di precipitazioni estreme all’anno. I giorni di pioggia su 365. Le giornate nell’anno fuori dal comfort climatico con un’umidità relativa superiore al 70%, o inferiore al 30 per cento. Brezza estiva giornaliere espressa in nodi.

Monica Dolciotti