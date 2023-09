Magliano alla mostra del Cinema Un corto mette in vetrina il borgo

Magliano in Toscana sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia. Il paese nel cuore della Maremma, con i suoi torrioni medievali e la vista a trecentosessanta gradi su uliveti e vigneti che si allarga fino al mare, è protagonista del documentario "La bellezza dell’Italia minuta", prodotto da The Skill Group che verrà presentato giovedì nel padiglione della Regione Veneto. Il cortometraggio - curato da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella con il contributo di Simone Massaccesi – contiene un viaggio controcorrente nell’Italia dei medi e piccoli borghi tra turismo in relax, tradizioni artigiane d’eccellenza, radici storiche, produzioni vinicole pregiate. Proprio l’anima di Magliano che da anni diventato il buen retiro di vacanzieri in cerca di panorami unici. Del resto Pereta – una delle tre frazioni di Magliano insieme a Montiano – già meta prediletta di statunitensi e nordeuropei è stata appena celebrata dal New York Times in un inno alla vita secondo le stagioni della natura nella sua Locanda Sospesa, tra falconeria e passeggiate a caccia di asparagi selvatici. E sulla piazza centrale di Magliano, a fine agosto l’attrice Natalie Portman – la regina Amidala di Star Wars – ha cenato sotto le stelle con "pinza" olive e funghi. "Il progetto di promozione del territorio che intendiamo perseguire con iniziative come questo documentario porta le nostre eccellenze su un palcoscenico nazionale – spiega il sindaco di Magliano Gabriele Fusini – Chi viene qui trova natura, arte, archeologia, enogastronomia, sport, cicloturismo. Vogliamo lavorare sempre di più per un turismo di qualità e non solo estivo". Mentre il drone vola alto a riprendere i tetti e le mura che rendevano il borgo strategico già in epoca etrusca e romana, l’archeologa Simona Marianelli ripercorre con gli spettatori l’antico camminamento di ronda lungo la cinta: "Queste mura medievali sono la cartolina di Magliano – spiega – Da qui si può vedere il collegamento con le grandi città come Roma, Firenze e Siena ma anche avere il controllo della costa. E a Montiano, dove la maggior parte delle mura è inglobata nelle abitazioni e il belvedere". Otre alla cittadina toscana, il cortometraggio è ambientato anche a Sarzana sulla costa ligure, in Puglia a Conversano, in Umbria a Norcia con la sua Basilica magnificamente restaurata dall’azienda Cobar leader nel settore, fino alla Tenuta Tolomei sui Colli Euganei.