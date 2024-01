Maggiore sicurezza per i cittadini. Carabinieri, torna il servizio h24

La Tenenza di Arcidosso avrà un presidio h24. Una notizia che arriva con l’inizio del nuovo anno e viene accolta positivamente dal sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini.

"C’è soddisfazione – ha detto Marini – era un tema di cui si era parlato durante l’ultimo incontro del tavolo della sicurezza e dell’ordine pubblico in Prefettura. Ci sarà un presidio h24 che contribuirà ad aumentare nei cittadini soprattutto il livello di sicurezza percepita. Questo fatto fa il paio con l’altra buona notizia che adesso ci saranno turni in servizio in Amiata anche della Polizia stradale. Ciò dimostra che c’è stata grande attenzione da parte delle autorità competenti, a cui va la nostra riconoscenza, rispetto alle richieste dei sindaci di un presidio maggiore del territorio".

Nei giorni scorsi i sindaci dell’Amiata grossetana avevano incontrato il prefetto di Grosseto Paola Berardino e avevano parlato, come ricorda Marini, anche di questo tema. Parallelamente anche il candidato sindaco Marcello Bianchini si era mosso. "Lo scorso 20 dicembre – ricorda Bianchini – la nostra lista, Comune Unico Amiata Castel del Piano che parteciperà alle prossime amministrative ha trasmesso un messaggio via pec a prefetto e al Comando provinciale carabinieri. Con queta mail abbiamo annunciato la raccolta di firme con la richiesta di ripristino, nella sede della Tenenza di Arcidosso, di apertura al pubblico h24 del servizio che da circa due anni è stato ridotto a 12 ore giornaliere".

Le firme raccolte in pochi giorni tra i cittadini sono state 276 ed hanno avuto ascolto.

"L’orario h24 è stato ripristinato – conclude Bianchini –, per cui le aspettative dei cittadini, che potranno godere appieno del servizio, sono state soddisfatte dopo le ansie e le preoccupazioni, tuttora comunque esistenti, provocate dal vertiginoso aumento di furti nelle abitazioni. La raccolta di firme da parte della lista Comune Unico Arcidosso Castel del Piano, come ampiamente e annunciato, continuerà senza sosta fino a quando non sarà ripristinata in Arcidosso la Compagnia dei carabinieri, la cui presenza operativa, fino al momento della soppressione, ha efficacemente protetto la popolazione contro il rischio di quel tipo di reati".

Nicola Ciuffoletti