La tragedia di Orbetello: vede il figlio deceduto in giardino, accusa un malore e muore

Orbetello (Grosseto), 7 ottobre 2024 – Aveva 96 anni lei e 71 anni lui. Quello che è successo nel podere della campagna a San Donato, frazione del comune di Orbetello, si tratterebbe di una vera e propria tragedia.

I carabinieri nella strada della casa dove sono morti l'anziana madre e il figlio (Foto Aprili)

Tutto è iniziato nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, quando un vicino di casa di Gina Favaretto e di Mario Tinto – questi i nomi della madre e del figlio trovati morti nel giardino di casa – ha visto il corpo riverso a terra dell’anziana donna.

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Orbetello, i vigili del fuoco e i soccorritori della Croce Rossa.

Arrivati sul posto, i militari hanno rinvenuto a un paio di metri di distanza dal corpo della donna, anche quello del figlio, Mario Tinto.

Soccorritori e forze dell'ordine davanti alla casa dove sono stati trovati morti madre e figlio (Foto Aprili)

Le indagini sono in corso ma l’ipotesi più probabile è che entrambi, madre e figlio, siano morti per un malore. In base alle prime ricostruzioni e testimonianze l’uomo sarebbe stato ritrovato a terra mentre stava scavando una buca nel giardino di casa per alcuni lavoretti. L’anziana madre, non vedendolo rientrare, sarebbe scesa nel giardino e dopo aver visto il figlio a terra, avrebbe accusato un malore anche lei. E’ deceduta a un paio di metri da lui, nel giardino davanti a casa.

La morte dei due potrebbe risalire a due giorni fa.

Le ipotesi sulle cause della morte dei due dovrà essere accertata dal medico legale arrivato sul posto. Restano escluse responsabilità di terzi, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Sotto choc la comunità di San Donato dove Mario Tinto era molto conosciuto. Tutti sapevano che l’uomo abitava con l’anziana madre in quella casa e la aiutava nelle faccende di casa.