Tradizioni, gusti ed Europa con Nyons

MANCIANO

Manciano accoglie la delegazione di Nyons per quattro giorni di scambio culturale tra tradizione, gusto e amicizia europea. Da ieri e fino a sabato, il Comune ospita una delegazione ufficiale proveniente dalla città gemellata di Nyons, nella regione della Drôme, in Francia. Il gemellaggio tra Manciano e Nyons, attivo da diversi anni, rappresenta un importante ponte di amicizia e collaborazione tra due comunità accomunate dalla valorizzazione delle proprie tradizioni, della cultura e del patrimonio enogastronomico. La delegazione francese è guidata dal sindaco Pierre Combes ed è composta anche dagli assessori Odile PiloZ e Pascal Lantheaume, da Loris Marconi e da Magali Zandrini, rispettivamente presidente e membro del neonato Comitato gemellaggio della città francese. Ad organizzare la visita è stato il neonato comitato per i gemellaggi istituito dal Comune di Manciano che vede come presidente l’assessore Daniela Vignali, vicepresidente Vittorio Babbanini, segretario Barbara Cannarsa e Maddalena Totarelli tesoriere, più altri cittadini e membri delle associazioni locali. Tante le attività tra celebrazioni del Primo maggio, visite e scoperte delle eccellenze del territorio, oltre a incontri con le associazioni locali. "Questo gemellaggio – dicono il sindaco di Manciano Mirco Morini e l’assessore Daniela Vignali – è molto più di un semplice patto istituzionale".