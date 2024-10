Orrore nel giardino di casa, madre e figlio trovati morti

Orbetello (Grosseto), 7 ottobre 2024 – Orrore nella zona di San Donato, nel comune di Orbetello. I corpi senza vita di una madre, una donna molto anziana, e del figlio sono stati ritrovati nel giardino della loro casa.

Le informazioni sono ancora frammentarie. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato trovato senza vita in un pozzo artesiano. Il corpo della madre, invece, in un vialetto non lontano dal pozzo. Il decesso dei due potrebbe risalire a qualche giorno fa.

4 foto Orbetello, madre e figlio trovati morti nel giardino di casa (Foto Aprili)

A lanciare l’allarme un uomo che stava passando nel vialetto davanti alla casa e che ha notato il corpo a terra della donna.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e la Croce Rossa. Non si esclude alcuna pista, le indagini sono in corso.

Notizia in aggiornamento