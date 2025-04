"Le trote che sembrano siluri". Il video di Wikipedro che fa volare Santa Fiora nel web

"Eh ci son delle trote che paiono dei siluri". Inizia con una battuta in pieno dialetto toscano il video di circa 3minuti e mezzo realizzato da WikiPedro e dedicato al paese di Santa Fiora. Nei giorni scorsi l’influencer toscano con oltre 200mila follower ha fatto visita al borgo amiatino e la sua presentazione e divulgazione è stato un percorso divertente e curioso nella "Santa Fiora" da scoprire. WikiPedro è un fiorentino verace, nato e cresciuto Oltrarno, è una figura satirica che si propone di spiegare concetti e argomenti vari in modo divertente e informale, spesso utilizzando un linguaggio colloquiale e riferimenti alla cultura pop. Il suo stile è caratterizzato da un mix di umorismo e informazione, rendendo i contenuti accessibili e coinvolgenti per un pubblico giovane. Con il suo linguaggio colloquiale arriva però a spiegare monumenti, chiese, piazze, storie e tradizioni di un territorio. Così di Santa Fiora ha descritto la Peschiera dove appunto ci sono delle trote che sembrano dei siluri, e poi ripercorre il periodo storico degli Aldobrandeschi fino ad arrivare alla "venerazione" delle due Sante Flora e Lucilla che danno il nome alla pieve. Con l’aiuto di ottimi video e voli col drone il racconto scorre veloce intrattenendo la curiosità degli spettatori. Non è mancato un passaggio sull’importanza delle acque di Santa Fiora: "Le acque del fiume Fiora hanno fatto e fanno tutt’ora le fortune del borgo. – ha detto – Le acque passano da tutte le parti, perfino sotto le chiese. – dice WikiPedro riprendendo la particolarità della chiesa della Madonna delle Nevi che si trova attaccata alle mura della Peschiera – Insomma a Santa Fiora l’acqua non manca tanto che contribuiscono a dissetare le province di Siena e Grosseto. Dunque – dice scherzando - è meglio non dichiarare guerra a Santa Fiora, possono chiudere i rubinetti quando vogliono". Infatti ai piedi del paese amiatino nasce una sorgente ancora oggi fondamentale per l’Acquedotto del Fiora. WikiPedro sottolinea le distanze dal capoluogo toscano: "E daje forte che si torna ai piedi dal Monte Amiata, è vero che da Firenze ci vuole circa una settimana per arrivare, ma quando ci sei capisci che ne è valsa la pena" A ringraziare l’influencer toscano anche il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi: "Grazie a WikiPedro – ha scritto sui social il primo cittadino amiatino - per questo omaggio a Santa Fiora". Il video si trova sulla pagina Facebook dell’influencer.

Nicola Ciuffoletti