Moscerini e immobilità. Serracchiani sferzante: "La giunta che cosa fa?"

ORBETELLO"Visto che la giunta si lamenta tanto del fatto che i cittadini diffondono immagini di degrado e disagio, cosa sta facendo la giunta per offrire un’immagine migliore del paese?". La domanda arriva dalla consigliera del gruppo consiliare di minoranza, Chiara Serracchiani. La questione riprende le polemiche che si sono accese soprattutto sui social, dove da una parte i cittadini denunciano le condizioni in cui si trovano alcune zone del territorio comunale e cittadino (dallo stato della laguna all’invasone dei moscerini, dalle condizioni del Parco ai cassonetti della spazzatura) dall’altra si accusa chi mostra quelle immagini di ‘remare contro’ e spaventare i turisti.

"Si domanda – prosegue l’esponente di opposizione – alla giunta Casamenti se, oltre a sminuire o addirittura smentire solo a chiacchiere la realtà dei fatti e mostrare al contempo anche sui siti ufficiali del Comune solo foto di camion che spruzzano adulticidi in laguna e nel centro abitato, di demolizioni di siti altamente inquinati, di trattori che tagliano l’erba o di motoseghe che tagliano alberi, non abbia essa stessa anche qualche buona notizia da dare, nessuna immagine positiva di Orbetello da restituire".

L’esponente di Alternativa pone una serie di domande: "Nessun progetto di riqualificazione? Nessuno spazio giovani in costruzione? Nessun progetto di miglioramento delle stazioni ferroviarie del Comune che accolgono i turisti all’arrivo? Nessuna notizia sulla riapertura del palazzetto e un programma di eventi sportivi? Nessun bando vinto che dia risorse al miglioramento o qualche atto che segni l’inizio di un progetto, ad esempio, per una viabilità sostenibile? Nessun programma di eventi per la pasqua e per l’estate?". La consigliera di minoranza chiede anche "Che fine ha fatto il resto della giunta? E il delegato alla laguna Berardi? Nella comunicazione verso l’esterno dovrebbero intervenire anche gli assessori, per proprio ambito di competenza, e parlare ai cittadini sia dei problemi che ci sono sia di come si stanno affrontando. Sono stati tutti eletti e tutti sono ugualmente responsabili davanti ai cittadini. Invece delegano tutta la comunicazione al sindaco, che per la costante presenza on line fa venire dubbi sul tempo che gli rimane per svolgere il lavoro che è chiamato a fare".