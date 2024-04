Madonnino e Game Fair. Doppio evento da record

"È l’evento outdoor più grande in Italia", dicono Andrea Masini e Carlo Pacini, rispettivamente presidente e direttore di GrossetoFiere, nel presentare il binomio tra la Fiera del Madonnino e il Game Fair che si svolgeranno a Braccagni da giovedì 25 a domenica 28. Durante le quattro giornale ci saranno anche il circuito Cantina vignaioli del Morellino di Scansano con il Contoterzista Driver Trophy 2024, il padiglione zootecnia e lo spazio verde per i più piccoli con la fattoria didattica e laboratori. Ci sarà anche lo sguardo al futuro dell’agricoltura con il padiglione "Innovation Fam Agricoltura 5.0" in collaborazione con Confindustria. Ampio spazio anche alle conferenze con numerosi convegni. Per chi ama la vita all’aria aperta il Game Fair Show avrà inizio ogni giorno alle 10 (e poi nel pomeriggio) con spettacoli di pappagalli, equestri, falconeria, fuoco e cinofilia. Spazio tartufo invece da giovedì a sabato alle 16.30 e domenica alle 9.30. In Area Tiro, sabato 27 e domenica 28 (alle 11 e alle 16.30) con Lorenzo Fontana la sfida uomo vs macchina. Una fiera dinamica con sette linee sui campi di tiro, battesimo della sella, tiro con l’arco, fionda, balestra, aria compressa, metal detector, lancio asce e coltelli, sfida alla sopravvivenza con il parco survivor. Il taglio del nastro ufficiale è previsto giovedì 25 alle 12 con uno special guest. Un bambino che durante un compito in classe, alla domanda "cosa compreresti con dieci euro?, ha risposto: "Il biglietto per il Madonnino". Sarà il simbolo del futuro.Venerdì 26 biglietto ridotto a cinque euro. Prezzo biglietto 10 euro, bambini gratuiti fino ai 12 anni.

Maria Vittoria Gaviano