Macchiatonda. Lavori alla strada Iniziate le operazioni di allargamento e messa in sicurezza della strada di Macchiatonda, finanziate dal Pnrr per un importo di oltre 300mila euro. L'intervento prevede la realizzazione di una seconda carreggiata, banchine e un marciapiede. Maggiore sicurezza per veicoli e pedoni.