Ma quanto contano i contadini?

Il mio futuro è il tuo futuro. Questo stava scritto sullo striscione che ieri apriva il corteo – il terzo in tre giorni – degli agricoltori che hanno spostato i loro trattori dai campi alle strade per una protesta grazie alla quale vorrebbero poter poi riportare i trattori nei campi per lavorare tranquilli. Cosa chiedono? Cose, all’apparenza, basilari: un equo compenso per i loro prodotti (a loro – dicono – pagati una miseria e poi rivenduti al dettaglio che sembrano creazioni di orefici), tutela del made in Italy e aiuti concreti ad un settore in coma farmacologico. Cosa servirebbe? Risposte dalla politica, ad esempio. Ci riusciranno? Speriamo. Ma la sensazione è che la maggior parte dei politici conosca i problemi di una sola campagna. Quella elettorale.