Lutto, è morto il professor. Carlo D’Ascenzi

Era un uomo garbato e gentile. Un professore preparato che amava insegnare. E’ arrivata inaspettata e improvvisa la morte di Carlo D’Ascenzi, 64 anni, mentre si trovava a Stoccolma per un viaggio con la famiglia. A Stoccolma vive infatti una delle sue figlie. Durante la prima notte di soggiorno, il professore ha accusato un arresto cardiaco: la moglie ha chiamato subito i soccorsi, ma in ospedale è deceduto. D’Ascenzi da anni abitava in provincia di Pisa, ma mai aveva dimenticato la sua terra d’origine. Era nato ad Orbetello nel 1960 e aveva sempre abitato nel Capalbiese, alla Torba, dove tornava ogni volta che ne aveva l’occasione. Aveva infatti la sua casa, la sua terra e la sua grande passione: le arnie con le sue amate api. Carlo D’Ascenzi, dopo la laurea in medicina veterinaria a Pisa, si era specializzato in ispezione e igiene degli alimenti di origine animale, campo nel quale aveva proseguito la sua formazione e sviluppato le sue competenze scientifiche e didattiche. Concentrando da sempre la sua attenzione sugli aspetti legati alla salute dei consumatori e alla salvaguardia e alla codifica delle caratteristiche peculiari dei prodotti tradizionali tipici. Aveva iniziato la sua carriera di studi nel 1994, come ricercatore universitario, per poi ricoprire la carica di professore associato di ispezione degli alimenti dal 2001 fino a oggi. Era anche presidente della società scientifica veterinaria per l’apicoltura, attiva nella valorizzazione delle competenze applicate al campo della tutela del patrimonio. A supporto del dipartimento ha svolto più funzioni tra cui quella di coordinatore per le attività di job placement.