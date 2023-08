Lutto a Follonica, è morta Gigliola Fedi, fondatrice dello storico dancing

Se ne è andata, all’età di 83 anni, Gigliola Fedi. Il suo nome era molto conosciuto a Follonica, per aver aperto nei primi anni ’70, in via della Repubblica, nel quartiere di Senzuno, il bar dancing a cui aveva dato il proprio nome. Inizialmente il locale era una sala da ballo con musica dal vivo, nell’ultimo periodo era stato dadibito più a discoteca, al passo con i tempi.

Anni, quelli, in cui a Follonica

la vita notturna era particolarmente vivace con diversi locali come la Caravella, che si trovava all’albergo Parrini, lo Snoopy, situato dove è adesso la palestra Azzurra, lo Xenon che ha ’ceduto il testimone’ a quella che è adesso la villa di Vanessa Incontrada, in località Valle o il Florida, sul lungomare, dove adesso ci sono negozi e ristoranti. E, appunto, il dancing Gigliola, che è stato per molto tempo

un punto di ritrovo per gli abitanti della città del Golfo, ma non solo, visto che è stato uno dei locali più frequentati della costa. Il dancing è stato poi chiuso verso la metà degli anni 80’ e negli spazi che hanno fatto da cornice a tante serate spensierate, balli e risate la famiglia Fedi ha aperto un’attività, ovvero La Casa del Materasso che esiste tutt’ora, gestita dal figlio. Gigliola Fedi è scomparsa venerdì, all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. Da lì l’ultimo viaggio verso il tempio crematorio di Grosseto.