"L’urna di Caravaggio nel vecchio cimitero"

L’idea è spostare l’urna funeraria del Caravaggio al vecchio camposanto di Porto Ercole.

Lorenzo Fusini e Marco Martens lanciano la proposta: spostare il monumento del pittore, che adesso si trova nel cimitero di Porto Ercole, all’antico camposanto che si trova appena sopra il paese. "Siamo nell’antico camposanto di Porto Ercole, inaugurato nel 1834 e dismesso nel 1898 – dicono –. Era il primo cimitero costruito fuori le mura ed è in stato di abbandono, anche se è stato pulito dalla macchia infestante grazie ai volontari che si sono impegnati, tanto che hanno anche riportato alla luce dei cippi funerari. L’idea per valorizzare l’area è che sarebbe un ottimo sito per il parco funerario del Caravaggio. Il 18 luglio 1610 il pittore è morto a Porto Ercole, ormai fa parte in maniera indissolubile della storia di questo posto".

Le ossa del Merisi, riposte nella sua urna monumentale, sono state spostate dall’amministrazione Borghini al cimitero di Porto Ercole, ma il sindaco Arturo Cerulli ha già espresso di voler trovare altra sistemazione.

"Siccome è stata manifestata l’idea di toglierle da lì – sottolinea Fusini – questo del vecchio camposanto sarebbe un ottimo spazio da recuperare. Dal camposanto si vede anche Forte Stella, siamo in un contesto paesaggistico molto bello".