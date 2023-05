“Un lupo per le vie del centro”. Il video da Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 17 maggio 2023 – Si direbbe un lupo. O meglio, ancora lupo quello che è stato visto e filmato nella notte tra martedì e mercoledì 17 maggio da un residente a Castiglione della Pescaia. Non un avvistamento inusuale da queste parti dove, purtroppo, gli attacchi predatori dei lupi si moltiplicano. Non in questo caso, certo. Perché l’animale è stato avvistato in pieno centro a Castiglione. Strada deserta e lui che passeggia, proprio vicino al porto.

Il filmato è chiaro, ma ugualmente non è semplice capire se si tratti di un lupo oppure di un “ibrido”. Di sicuro non ha messo paura al passante che ha ripreso il percorso dell’animale lungo tutta la strada vicina al porto. “Sembrava impaurito”, esclama il residente nel bel mezzo del video.