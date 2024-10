Lupi, assalto al gregge

Ancora un attacco dei lupi al gregge dell’allevatrice Angela Saba. I tecnici dell’Asl hanno certificato che la pecora trovata morta in una fossa nei campi adiacenti alla casa dell’allevatrice è stata uccisa dai predatori. "Ormai non ce la facciamo più – ha detto Angela Saba, che era in partenza per un importante convegno sull’agricoltura – arrivano fin sotto le finestre delle nostre case e come imprenditori siamo ormai alla resa. Ora ne uccidono una alla volta che poi nascondono in una fossa". Non è la prima volta che il gregge di Angela Saba subisce attacchi. "Alla rabbia si aggiunge la disperazione – conclude Angela Saba, che oltre ad essere un’allevatrice è anche un’importante produttrice di formaggio – e non escludo che possa chiudere l’attività una volta per tutte".