Luoghi del Tempo. Mario Perrotta di scena a Ribolla

La rassegna "I Luoghi del Tempo" arriva a Ribolla per i 70 anni dalla strage mineraria, con protagonista l’attore e regista Mario Perrotta. Sono trascorsi 70 anni da quel 4 maggio, quando nelle miniere di Ribolla si verificò la più grave tragedia mineraria italiana dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il grisù accumulatosi per la scarsa ventilazione, in una galleria a 260 metri di profondità che non permetteva un efficace ricambio dell’aria presente, provocò un’esplosione di gas e la conseguente morte di 43 persone nella sezione "Camorra Sud" della miniera di lignite. L’onda d’urto percorse le varie gallerie provocando una nube di polvere che rese difficoltosa la respirazione ai minatori anche degli altri reparti.

Una tragedia che l’intera comunità di Ribolla e non solo (i funerali mobilitarono 50.000 persone) non ha mai dimenticato e che resta come una cicatrice attorno alla quale il territorio ha ricostruito la propria identità. Ed è proprio da qui, proprio dal Pozzo Camorra, che "I Luoghi del Tempo" vuole ricordare questo grave evento storico. Oggi a partire dalle 18,30 sarà Mario Perrotta, insieme allo storico Fabrizio Boldrini e a Flavio Fusi, a dare inizio alla giornata con una passeggiata letteraria dedicata alla memoria. Alle 19,15 lo stesso Perrotta porterà in scena il suo "Emigranti Esprèss", lavoro prima radiofonico di grande successo e poi tradotto in un testo teatrale, una partitura rock modernissima per memorie di emigranti nostrani. Alle 20 chiuderà il programma il consueto aperitivo con prodotti tipici locali offerti da Tenuta Rocca di Montemassi, Salumificio Mori e Caseificio Grosseto. I "Luoghi del Tempo" proseguirà domani con l’omaggio a Sergio Staino, previsto a Castiglione della Pescaia nel giorno del suo compleanno. Alle 19 una passeggiata nel centro storico con Altan e Patrizia Guidi direttrice della Biblioteca comunale; alle 21 "Concerto per matita e orchestra" al Giardino della Chiesa di San Giovanni Battista con la Big Bang Orchestra, che eseguirà musiche originali ispirate alle strisce di Sergio Staino.