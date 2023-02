L’Unuci presenta tutte le sue attività e consegna quattro tessere di "cortesia"

L’Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d’italia) della sezione di Grosseto presenta le proprie attività ai nuovi comandanti militari. Si è tenuto giovedì sera l’incontro di presentazione del 2023, con il presidente della sezione grossetana, il colonnello dell’Aeronautica Militare Giancarlo Indiati, che ha invitato all’evento, tenutosi nella sede cittadina, alcune personalità alle quali ha voluto attestare una pubblica riconoscenza, donando le tessere "di cortesia" dell’associazione d’arma che raggruppa ufficiali in quiescenza delle quattro forze armate. In particolare, dopo aver ripercorso la storia dell’Unione e illustrato le attività culturali, sociali e benefiche che il gruppo porta avanti da tempo, il presidente ha consegnato i riconoscimenti al deputato Fabrizio Rossi, vicesindaco e assessore allo sport legatissimo alla città; a Rossano Marzocchi, giornalista e cultore di storia locale, che da anni con le sue rubriche e le diverse pubblicazioni mostra da sempre un’attenzione particolare alla Maremma; a Priscilla Occhipinti, "Maestro distillatore donna" imprenditrice di successo che, con le grappe Nannoni, ha raggiunto livelli di prestigio internazionale nel campo della distillazione e non solo; a Luigi Galimberti, imprenditore agricolo che ha fondato "Sfera" e numerose startup di eccellenza nel settore. La serata, alla quale erano presenti numerose personalità di spicco tra le autorità militari, è stata dunque l’occasione per rilanciare l’impegno per la collettività dell’associazione e, al tempo stesso, "mostrare riconoscenza e apprezzamento per coloro che si impegnano ogni giorno, in differenti campi, per valorizzare la Maremma ormai conclamata sede di numerose eccellenze".