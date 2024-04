L’ultimo saluto a Guido Loffredo

La comunità di Porto Santo Stefano, la società Argentario Nuoto e il mondo della politica in lutto per la scomparsa di Guido Loffredo. Le esequie si sono tenute ieri nel cimitero di Porto Santo Stefano. Loffredo – detto Uccio – è ricordato da tutti per il suo grande impegno nello sport, soprattutto come presidente della Rari Nantes. "Nel dolore, la nostra associazione si stringe ai familiari e agli amici di Uccio e porgiamo loro le più sentite condoglianze", ha scritto ieri la società Argentario Nuoto. "Lo ricorderemo come uno dei più importanti pilastri della storica Rari Nantes Argentario, la società che rappresenta il nostro passato e la tradizione pallanuotistica santostefanese".