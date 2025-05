Ludovico Baldi fa il suo ingresso in Forza Italia

Il consigliere comunale Ludovico Baldi entra in Forza Italia. Studente di Ingegneria energetica all’Università di Firenze, membro dal 2023 degli ‘Young elected politicians’ del Comitato europeo delle Regioni e consigliere più giovane nella storia del Comune di Grosseto, Baldi ha voluto fortemente abbracciare il partito di Antonio Tajani. "Sono orgoglioso – commenta – di far parte di una grande famiglia con valori europeisti e atlantisti. Ho voluto entrare in Forza Italia con l’obiettivo di promuoverne i principi e i progetti, coniugandoli con gli interessi e le esigenze delle generazioni più giovani. Ringrazio ovviamente Forza Italia, così come Deborah Bergamini, Marco Stella, Roberto Berardi, Luca Agresti e Amedeo Gabbrielli, per avermi accolto con entusiasmo nel partito e spero di poter dare un contributo significativo nel territorio comunale, lavorando con massimo impegno per il bene di Grosseto. Auspico inoltre che il mio ingresso possa essere un elemento in più per avvicinare i giovani grossetani alla politica, portando avanti quanto iniziato dal responsabile provinciale del partito, Cesare Spinelli". L’ingresso di Ludovico Baldi è stato ben accolto dalla deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini: "Siamo un partito capace di rinnovarsi, attento alle esigenze delle nuove generazioni e in continuo dialogo con la gente. Il fatto che un consigliere così giovane abbia espresso la volontà di far parte di Forza Italia, ne è l’ennesima dimostrazione. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per il bene di tutti i nostri cittadini".