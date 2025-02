La Maremma sogna all’Eurovision Song Contest. Olly rinuncia, tocca a Lucio Corsi

Castiglione (Grosseto), 22 febbraio 2025 – La Maremma vola in Europa grazie a Lucio Corsi. Sarà infatti il cantautore di Castiglione, secondo classificato a Sanremo, a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si svolgerà a maggio a Basilea. Questo perchè Olly, vincitore dell’ultimo festival della canzone italiana, ha ufficialmente declinato l’invito. “Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni”, ha scritto su Instagram il cantante genovese.

Lucio Corsi andrà all'Eurovision

"Nel ringraziare il vincitore della 75sima edizione del Festival di Sanremo – si legge nella nota della Rai – e augurare a Olly una lunga e brillante carriera da musicista, la Rai si complimenta con Lucio Corsi che ha accettato di rappresentare il nostro Paese alla 69sima edizione di Eurovision Song Contest”. Il concorso internazionale prevede la presenza in gara di 37 nazioni, di cui 5 big five, tra cui proprio l'Italia. La formula è costruita così: ci saranno 2 semifinali, in onda il 13 e il 15 maggio su Rai 2, e la cosiddetta Grand Final, in cui si esibirà l'artista italiano con il brano ‘Volevo essere un duro’, in onda su Rai 1, Raiplay e Rai Radio2 il 17 maggio.

La rinuncia di Olly e la possibilità che Lucio Corsi potesse andare all’Eurovision era nell’aria ormai da giorni. Il vincitore di Sanremo sarebbe stato, di diritto, il rappresentante scelto dal nostro paese per la competizione in programma a Basilea, ma ha diversi concerti fissati proprio in quelle date e non se l’è sentita di rinunciare ai vari appuntamenti in giro per l’Italia. Per il cantautore maremmano, secondo classificato a Sanremo, si apre quindi la possibilità di esibirsi sul palcoscenico europeo. Un sogno che diventa realtà per familiari e amici: dopo averlo seguito e fatto il tifo per lui sul palco dell’Ariston, una nuova sfida è adesso all’orizzonte.

E chissà che la nonna Milena Marchetti, che di recente ha riaperto il suo ristorante Macchiascandona (che aveva deciso momentaneamente di chiudere per seguire il nipote al festival), non sia di nuovo ‘costretta’ a prendersi qualche giorno di ferie per vedere da vicino Lucio sul palco dell’Eurovision. Appuntamento a maggio a Basilea.