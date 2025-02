Lucio Corsi duetta con Topo Gigio: "Mi ha insegnato l’ironia"

Topo Gigio sul palco dell’Ariston. Follia? No, è la scelta di Lucio Corsi (nella foto), che in questi giorni ha raccontato come il topo più dolce d’Italia non lo abbia fatto diventare una marionetta, ma gli ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi vuole far muovere a suo piacimento la persona che ha di fronte. E c’è di più : il duetto sarà sulle note di ‘Volare’ di Modugno.

Quest’anno Sanremo sta facendo spopolare il nome della città di Grosseto grazie a Lucio Corsi, perché il trentunenne è proprio di Vetulonia. Dunque Grosseto salirà insieme a Corsi sul palco dell’Ariston, insieme anche a Topo Gigio cantando nel blu dipinto di blu. Quindi stasera Lucio farà l’entrata sul palco con la sua canzone "Volevo essere un duro". La canzone, scritta dallo stesso artista con Tommaso Ottomano, è un autoritratto ironico nato più di un anno fa, quando la sua partecipazione alla kermesse non era nemmeno ipotizzata. Una ballata che contiene anche riferimenti alle disillusioni della vita.

E poi EdicolAcustica lancia un’altra novità e dà appuntamento su Twitch da oggi fino alla fine del festival per commentare in diretta la grande kermesse canora, giunta alla sua settantacinquesima edizione. Del resto lo stesso Michele Scuffiotti, anima e fondatore di EdicolAcustica col suo chiosco sonoro di piazza Ferretti, era un attento spettatore del festival e sulla sua pagina Facebook dava vita a ogni edizione a un gruppo di ascolto sempre più nutrito e disposto a fare le ore piccole pur di non perdere neanche una canzone o un artista.