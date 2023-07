Luci spente nella piazzola, Pegaso non atterra La minoranza: "Il sindaco spieghi cosa è accaduto"

Niente luci ad illuminare la piazzola dell’eliporto di Castel del Piano, così un elicottero, chiamato per soccorrere una persona, non è potuto atterrare ma ci è voluto un altro elicottero che non ha bisogno di luci notturne sulla piattaforma per atterrare. L’episodio sta facendo molto discutere la comunità locale. Il gruppo consiliare di minoranza "Tradizione e Innovazione" chiede spiegazioni al Comune.

"Quanto avvenuto – dicono i consiglieri di opposizione – ha generato un rimpallo di responsabilità. Perché le luci erano spente e chi si occupa della manutenzione?". Qualcuno ha tirato il ballo la Misericordia, che non ha mai fatto mancare interventi volontari, altri hanno citato l’Asl. "Il Comune – dicono dall’opposizione – è sempre responsabile del mancato funzionamento di un servizio. Speriamo che questo episodio svegli l’amministrazione dal torpore e, almeno su questo, faccia qualcosa".