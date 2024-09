Luc Merenda premia Lucisano

Terza giornata del "Capalbio Film Festival" in corso al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. Oggi alle 15, per l’omaggio a Fulvio Lucisano, la proiezione di "Ricomincio da tre" di Massimo Troisi del 1981. Lucisano, produttore con Mauro Berardi, vide Massimo Troisi a Roma al Teatro Tenda e ne rimase colpito al punto da convincerlo a firmare la regia del film. "Ricomincio da tre" incassò 14 miliardi e un successo senza precedenti. Il film vinse due David di Donatello, quattro Nastri d’argento, mise d’accordo critica e pubblico e diede nuova linfa alla commedia italiana. Alle 17 per Territorio e Cultura, Steve della Casa incontra il sindaco Gianfranco Chelini. Alle 17.15 la cerimonia per il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2024 al produttore Fulvio Lucisano. A consegnare il premio Luc Merenda (nella foto), star del cinema ‘poliziottesco’ anni 70 che nel 1980 aveva girato con Lucisano Un amore in prima classe. Alle 17.30 la proiezione della 1^ e 2^puntata della serie tv Leopardi, il poeta dell’infinito di Sergio Rubini. Alla presentazione in sala il regista Sergio Rubini e il protagonista Leonardo Maltese, che nel film interpreta Leopardi. Alle 21.30 al Nuovo Cinema Tirreno il Live Show con la Playlist più bella del mondo, a cura di Riccardo Rossi e Leonardo Colombati a seguire dj-set Capalbio Party.