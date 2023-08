Lotta alle truffe on line Tutti i consigli utili illustrati da Poste Italiane

Bastano poche e semplice regole per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini della provincia di Grosseto quando operano online con il proprio conto. Una serie di consigli da tenere a mente sono illustrati nella sezione dedicata alla sicurezza del sito poste.it che ospita anche diversi video che spiegano come avvengono le principali tipologie di truffe online e sulle App, per esempio quando si finalizza un acquisto e-commerce, o attraverso fenomeni quali lo smishing, il phishing, il vishing e i canali social.

Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i dati riservati in nessuna modalità e per nessuna finalità. Se qualcuno, anche presentandosi come un operatore di Poste Italiane o PostePay dovesse chiedere tali informazioni, puoi essere sicuro che si tratta di un tentativo di frode, quindi non vanno fornite.

Un altro consiglio è di "non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center in cui ti vengono chiesti i codici personali; va controllata sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla, verificando che il mittente sia realmente chi dice di essere. Non vanno scaricati gli allegati delle e-mail sospette prima di aver verificato che il mittente sia noto o ufficiale, e non va cliccato sul link contenuto nelle e-mail sospette.

Se per errore dovesse accadere, non autenticarti sul sito falso, chiudi subito il web browser". L’azienda consiglia anche di "inoltrare eventuali e-mail di phishing all’indirizzo [email protected] Immediatamente dopo cestinarle e cancellarle anche dal cestino". L’App si può usare per usufruire anche del servizio gratuito di push notification ed essere informati in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate con il conto corrente e le carte di pagamento".

Poi Poste chiude: "In alternativa va attivato il servizio di notifica tramite sms sul telefono cellulare, gratuito per i pagamenti su siti internet e su app". Per ulteriori informazioni sul servizio si potranno consultare i fogli informativi nella sezione "Trasparenza Bancaria" del sito Poste.it.

Le informazioni messe a disposizione da Poste Italiane hanno l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza e contribuire alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, in linea con il ruolo sociale di Poste Italiane e con i valori di inclusione e vicinanza ai cittadini.