Lotta ai cambiamenti climatici. Piccoli gesti, grandi risultati

Un progetto scolastico sui cambiamenti climatici ci ha portati a guardare il docufilm "2040: Salviamo il pianeta", dove il regista e attore Damon Gameau mette in guardia dai rischi dell’inquinamento e dimostra che un futuro migliore sarebbe possibile, se solo tutti noi adottassimo semplici soluzioni. Parlandone in classe, a noi è piaciuto in particolare il suo intervento sulle alghe. Esse sono per l’acqua un po’ come gli alberi per la terra: le alghe, che hanno una capacità di crescita esorbitante, potrebbero garantire la ripopolazione della fauna marina. Semplice e poco costoso! La Terra è l’unico pianeta a oggi conosciuto che ospita vita. Questa rarità deriva da "una serie di fortunati eventi" che hanno a che fare, sia con caratteristiche astronomiche, quali la giusta distanza della Terra dal Sole e il moto di rivoluzione attorno a esso, sia con caratteristiche geofisiche e geochimiche, come la presenza di un campo magnetico e l’esistenza di un’atmosfera con i corretti elementi chimici. Per questo dobbiamo "tenerla" bene: soprattutto noi che siamo ora studenti di prima media e che tra quindici anni avremmo in mano il mondo.

Negli ultimi 10 anni il clima è aumentato di 2,9 °C e questo ha portato allo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento dei mari e all’estinzione di molte specie animali. Un dato allarmante: dal 1950 ad oggi i ghiacciai del Monte Bianco si sono ritirati di ben 300 metri. Molti animali stanno perdendo il proprio territorio a causa nostra e noi dobbiamo fare qualcosa nel più breve tempo possibile. Anche noi, pur non essendo esperti, possiamo aiutare il mondo a tornare sano. Si potrebbe pensare che facendo solo piccoli gesti semplici non si aiuti, ma è tutto il contrario. In questi anni Castiglione della Pescaia, il comune in cui viviamo, ha conquistato la Bandiera Blu: riconoscimento alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità. Eppure Castiglione è un comune piccolo, ma riesce comunque a dare il proprio contributo per migliorare il pianeta e contribuire a risolvere il problema del cambiamento climatico. In classe abbiamo pensato quali piccoli gesti potremmo fare per portare il mondo a cambiare in meglio. Spesso le nostre professoresse ci dicono di spegnere le luci quando abbiamo a disposizione la luce solare. Piccolo gesto, ma moltiplicato per tante classi potrebbe diventare significativo. Si potrebbe evitare lo spreco di cibo, ridurre l’uso della plastica, ridurre il consumo di acqua, scegliere detersivi ecologici, fare la spesa sfusa, limitare l’uso dell’auto, comprare usato, scegliere brand ecosostenibili, mangiare meno carne e fare la raccolta differenziata. Certo, tutti piccoli "passi", ma che uniti, potrebbero fare la vera differenza!