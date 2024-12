L'Orchestra Daniele Neri torna al Centro Auser di Massa Marittima per un evento imperdibile

Dopo alcuni anni di assenza, torna a grande richiesta presso il Centro Auser di Massa Marittima, l'Orchestra "Daniele Neri", una tra le formazioni Toscane di maggior successo. Una band molto conosciuta non solo in Maremma ma in tutto il resto della Toscana.

Sarà un evento imperdibile per trascorrere una notte di grandi emozioni in compagnia della Fisarmonica di Daniele, la voce di Sara, e dei suoi validi musicisti che da anni intrattengono le persone con serate sicuramente da ricordare.

La direzione del Centro Auser ricorda che all’inizio della serata sarà possibile anche cenare in compagnia, per poi scatenarsi attraverso tutti i ritmi della musica da ballo compresi i successi di classifica, mirabilmente arrangiati dalla band di Daniele.

"Vista la numerosa affluenza – dicono dalla dirigenza dell’Auser –, viene consigliata la prenotazione, nell’attesa che le note della fisarmonica di Daniele possano incantare così come accade in ogni serata".