Lo storico Della Monaca parla del periodo spagnolo

Lunedì alle 18 nella sede dell’Unitre una lezione-conferenza su un momento storico molto interessante e poco dibattuto: la fine della presenza spagnola. Tutti pensiamo ai Presidi di Toscana come Presidios spagnoli, ed è vero, ma è anche vero che ha riguardato 150 anni (su 258) dopo di che si sono succeduti austriaci, napoletani, francesi, per poi "rientrare nei ranghi" come toscani e infine italiani. E’ bene precisare che il territorio non è mai stato uno Stato autonomo.

La conferenza, come ricorda la presidente dell’Unitre, Italia Baldi La Banca, si terrà nella palazzina di via Guerrazzi ad Orbetello e sarà tenuta dal professor Gualtiero Della Monaca docente della Università della Terza età di Orbetello.

Michele Casalini