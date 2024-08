Lo spettacolo dei fuochi. Arriva la notte della festa

Come ogni anno torna l’immancabile appuntamento dell’estate follonichese con lo spettacolo dei fuochi d’artificio nella notte di domani. L’appuntamento è per le 23.30 sul lungomare, nei pressi di piazza a Mare. L’area di sparo è sul lungomare Carducci, nel pennello perpendicolare all’asse di spiaggia, alla foce del torrente Gora. Lo spettacolo, organizzato dal Comune di Follonica, illuminerà il lungomare di colori, in un affascinante evento che ogni anno incanta cittadini e turisti. La durata del magico spettacolo è di circa mezz’ora, compatibilmente con l’effetto scenico, regalando momenti di stupore e festa nella notte di Ferragosto. La sicurezza e la viabilità dell’evento sono al primo posto per l’amministrazione comunale che ha predisposto, in maniera eccezionale, il servizio navetta Nautibus gratuito fino alle 1. Il servizio consentirà di agevolare il raggiungimento del centro da parte del pubblico, evitando di appesantirlo con il traffico di auto, dato anche alcune modifiche della viabilità per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico. Ci sarà una completa interdizione ai non addetti ai lavori nel tratto spiaggia tra la foce della Gora e l’Albergo ristorante Piccolo Mondo, ad eccezione dei fruitori dei ristoranti "Arca" e "Aloha", ed inoltre non si potrà accedere allo spazio destinato allo spettacolo con bicchieri, contenitori di vetro o lattine, con bottiglie di plastica chiuse e piene.

È stato predisposto un accurato sistema di vigilanza grazie alla Polizia municipale e alle Forze dell’ordine, e anche ai tanti volontari delle associazioni follonichesi, che sempre si mettono a disposizione per l’ottimizzazione degli eventi organizzati in città. "Per agevolare i cittadini e turisti a godersi lo spettacolo nel centro della città – spiega l’assessore alla mobilità Eleonora Goti - l’amministrazione consiglia di parcheggiare le auto fuori dell’area centrale. Per questo scopo è stato deciso di rendere gratuito, anche per la giornata di domani, il servizio Nautibus, che solitamente lo è solo il venerdì, proprio per agevolare la fruizione allo spettacolo senza bloccare la città e appesantire il traffico. Si raccomanda a tutti la massima collaborazione nel rispettare i divieti e le prescrizioni imposte per l’incolumità pubblica, osservando scrupolosamente le indicazioni del personale in servizio. Buon ferragosto a tutti".

Viola Bertaccini