Lo spettacolo dei butteri tra lavoro ed esibizioni Pony per i bambini

Alla Fattoria Marruchetone, a Roselle, va in scena da decenni la ricostruzione di un antico mestiere: il buttero. I cavalieri spostano, in sella a cavalli maremmani, il branco delle vacche libere al pascolo, con perizia condotte nei recinti. Oggi dalle 17.30 lo spettacolo si ripete e ai bambini sarà offerta la possibilità di effettuare il "battesimo della sella" con i pony della scuola Ciam. Al termine dell’esibizione sarà possibile cenare a base di prodotti tipici maremmani. Per informazioni telefonare al 335-6511774 o al 327-5646663.