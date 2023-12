Lo screening per l’epatite C

Arriva anche a Porto Santo Stefano la campagna per lo screening gratuito per l’epatite C. Il Ministero della Salute ha avviato su tutto il territorio nazionale un programma di screening che consente di prevenire le complicanze della malattia, poiché permette di identificare le infezioni asintomatiche e ancora non note e intervenire tempestivamente con una terapia efficace. La campagna è riservata a soggetti che abbiano un’età compresa fra i 34 e 54 anni. Lo screening sarà effettuato a Porto Santo Stefano, a cura delle Misericordia, oggi dalle 15 alle 18. Sarà gratuito e non è necessario il pagamento del ticket. Sarà effettuato nei locali della Misericordia in Corso Umberto I 30 nella sala Madre Teresa di Calcutta (ex farmacia). È gradita la prenotazione al numero 0564810305, ma ci si potrà recare anche direttamente sul posto e accedere alla prestazione. Sarà necessario portare la tessera sanitaria per la registrazione.