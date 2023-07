ll Prato delle Macinaie ospita l’ultima giornata della seconda edizione del Festival Freeride

Il Prato delle Macinaie, oggi, ospita l’ultima giornata della seconda edizione del bike Fest. Il Bikepark Amiata Freeride ospita il Festival Freeride più entusiasmante d’Italia. Il Prato delle Macinaie anche per oggi si è trasformato nel luogo perfetto per ogni biker. Anche oggi un’ampia gamma di attività tra cui area expo, cibo e bevande, spettacoli e performance, musica dal vivo e dj set. Il concept di questo festival è incentrato sul rider, tanto che è stata pensata una programmazione adatta a tutti gli stili di guida. Che tu sia un principiante o un esperto del Bike Park, non importa, grazie all’organizzazione troverai ciò che fa al caso tuo. Sono disponibili scuole di tecnica, corsi e tour guidati per i meno esperti, consentendo loro di ampliare le loro competenze in Mtb.