Litorale da salvare Il gruppo di "Viale Italia" "Impegno e più decoro"

I componenti dell’associazione "Viale Italia" di Follonica, composta dai proprietari delle abitazioni del Lungomare di Ponente, riuniti in occasione del periodico incontro di inizio estate, ritengono doveroso richiamare "l’attenzione dell’Amministrazione su alcuni aspetti importanti della gestione e della cura del nostro litorale. Molto è stato fatto di recente per la tutela dell’ambiente e per la cura della città, ma altrettanto resta da affrontare". Secondo l’associaziopne "il litorale, nel tratto centrale della città, nella parte destinata all’uso pubblico, appare ancora fragile e bisognoso di cure". La necessità di mantenere un uso appropriato e sicuro degli spazi destinati agli abitanti di Viale Italia, ma anche a coloro che frequentano la spiaggia pubblica occasionalmente, porta l’associazione ad esprimere la necessità di "intensificare la sorveglianza, sia lato terra sia lato mare", ma anche "migliorare la cartellonistica stradale, assicurare una costante pulizia, soprattutto dell’arenile soggetto ad alta frequentazione dove i bidoni vengono utilizzati impropriamente anche per la raccolta dei rifiuti domestici, curare gli spazi verdi della pineta, proseguendo la plantumazione ma anche proteggendo il perimetro di tutta l’area verde per contenere la fuoriuscita progressiva della sabbia". Infine anche " ripristinare l’alberatura del viale dove restano tronconi di tamerici brutti alla vista e pericolosi per la chioma bassa irregolare che invade la pista ciclabile, controllare il posizionamento dell’arredo utile alla sicurezza di chi esce dal cancello della propria abitazione (arredo in pietra)". Poi chiudono: "Se vogliamo garantire il turismo, chi frequenta il viale deve poter contare su condizioni di decoro, a testimonianza di una cura continua e mirata, nel susseguirsi dei periodi estivi. Sappiamo che su tutto il litorale follonichese passerà la Ciclovia Tirrenica, l’infrastruttura strategica per lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibili, vorremo conoscere se ci saranno e quali gli interventi previsti per il tratto di Viale Italia". I rappresentanti dell’associazione "Viale Italia", convinti sostenitori dell’educazione ambientale e del rispetto civico, "continueranno a chiedere all’Amministrazione impegno per questi progetti e si rendono disponibili al cofinanziamento purché si ponga rimedio a quelle disfunzioni che mettono a rischio la sicurezza e il decoro degli spazi".