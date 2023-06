Grosseto, ragazzina picchia coetanea in piazza: li amici filmano e nessuno interviene

Grosseto, 2 giugno 2023 – Una violenza inaudita tra due ragazze adolescenti. È questo il contenuto di un video che ieri ha iniziato ha circolare sugli smartphone di alcuni ragazzi grossetani.

Protagoniste della lite due ragazze che prima si avvicinano poi, una di loro prende l’altra per i capelli e la scaraventa a terra, le sale sopra e la colpisce al volto con pugni.

L’episodio è accaduto in piazza San Francesco, difficile dire quando, ma di sicuro sotto gli occhi di altre ragazze e ragazzi. Chi ha assistito alla scena non solo non ha provato a dividere le due ragazze ma ha filmato tutto.

L’aggressione alla ragazza è avvenuta in pieno giorno, tra qualche risatina dei coetanei che si può sentire vedendo il video. Mentre la giovane picchiata si allontana, le amiche della ragazza che la ha aggredita, commentano: «Oh, questa continua a fare la sbruffona».

Il video finisce pochi secondo dopo queste parole, con la ragazzina che è stata aggredita che se ne va, lasciando pizza S.Francesco e passando per il chiasso delle Monache.