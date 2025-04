Lite e urla in piazza Dante, un giovane tira fuori il coltello. Interviene uno steward e lo ferma

Grosseto, 20 aprile 2025 – Un’altra serata di delirio e di caos in centro. Dopo quanto accaduto poche sere fa in piazza Mensini. Provvidenziale per evitare che la situazione degenerasse l’intervento di uno steward che stava svolgendo il proprio servizio in piazza Dante. L’addetto alla sicurezza è intervenuto, riuscendo a togliere il coltello a un ragazzino prima che la situazione degenerasse. Tutto è accaduto poco prima delle 19, quando ancora è giorno. Nella piazza principale della città. Non è escluso che i fumi dell’alcol abbiano avuto il suo contributo. Fatto sta che è scoppiata una lite accesissima, in piazza, tra un ragazzo e una ragazza. Davanti a un locale. Le urla e qualche parola pesante: “Ti odio, ti odio”, è stato udito a un certo punto da alcune persone che erano ancora in centro. Era la voce di una ragazza, che stava litigando con un coetaneo. La giovane, in presa a un eccesso di collera, ha afferrato una sedia del locale dove era con gli amici e l’ha lanciata contro il ragazzo. A quel punto il gruppo che era insieme alla ragazza è intervenuto per difenderla quando il giovane ha tirato fuori un coltello e lo ha mostrato senza timore alcuno agli altri ragazzini. Sotto gli occhi questa volta di uno degli addetti alla sicurezza del Rovani group che ha subito bloccato il ragazzo disarmandolo. Chi ancora era in piazza Dante per trascorrere la serata, è stato richiamato dalle grida della ragazza prima e da quelle dei due gruppi che hanno rischiato di scatenare una rissa.

Erano una trentina, in tutto, i ragazzi che si stavano per fronteggiare e che sono stati fermati dallo steward. Il giovane che ha tirato fuori il coltello, dopo averlo lasciato cadere si è divincolato ed è scappato lungo corso Carducci insieme ad altri ragazzi. L’addetto alla sicurezza ha chiesto immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine, per segnalare l’accaduto.