Lite in strada. Accoltellato a 17 anni

Alla base della violenta lite, sfociata in un giovane di 17 anni ferito con un coltello, dal ’rivale’, ci sarebbero le attenzioni per un ragazzina. L’episodio sarebbe accaduto lunedì scorso nella zona del Tiro a segno. Un fatto simile a quello accaduto qualche tempo fa, ma che era costato conseguenze più gravi per un quindicenne, che invece aveva subito una profonda ferita a un braccio. Su quanto accaduto lunedì scorso stanno indagando i carabinieri di Grosseto. La ferita riportata dal minorenne, fortunatamente non sarebbe stata molto grave. Tanto che è stata sufficiente la visita in pronto soccorso e poi l’immediata dimissione del giovane.