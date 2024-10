L’istituto di credito sostiene Abio e "Il bambino al centro"

Passare un momento spensierato colorando palazzi grossetani. Questa è l’idea per proseguire il sostegno di Banca Tema nei confronti di Abio Grosseto per il progetto ‘Il bambino al centro’,infatti la Banca ha donato all’associazione cento copie del libro di Roberto Aureli ‘Colorare la Toscana- Grosseto Palazzi Monumentali’ e altrettante confezioni di matite da consegnare ai piccoli pazienti del reparto. Lo scorso anno Banca Tema ha sostenuto la raccolta fondi per il rinnovo dei reparti di Neonatologia e di Pediatria del nuovo Polo della donna e del bambino del Misericordia, con un contributo per la decorazione delle camere di degenza secondo criteri di ‘umanizzazione pittorica’ che permettano una permanenza in ospedale più serena e accogliente possibile per i bambini e le loro famiglie. "In un’epoca dove siamo distratti tutti dai telefoni – dice il direttore di Banca Tema, Fabio Becherini – consideriamo questo un gesto per tutti i bambini della nostra città, creando con questo libro un momento di socialità vera anche per le famiglie che accompagnano i piccoli degenti in ospedale". "E’ adatto per vari tipologie di utilizzo e di età – spiega Stefania Guarrera presidente Abio Grosseto – . Il nostro ospedale d’estate registra molti accessi anche di turisti, quindi può essere un modo anche per far conoscere la nostra città attraverso l’accoglienza e conoscenza". "Quando si è in ospedale – conclude l’architetto Roberto Aureli – avere anche un’ora di svago e spensieratezza è fondamentale. E’ un libro, anche da sfogliare, senza un ordine di pagine dove la città può essere trattata anche sotto l’aspetto della conoscenza grazie a piccole didascalie. Sono contento di aver contribuito ad aiutare l’associazione Abio".

M.V.G.