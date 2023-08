Lirica in Piazza a Massa Marittima: Rigoletto in scena sul Sacrato

Seconda serata di Lirica in Piazza, a Massa Marittima: oggi alle 21 e 15, andrà in scena "Rigoletto". Un cast di assoluto livello si esibirà sul sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone, incantando il pubblico nella magica atmosfera di piazza Garibaldi. Ad accompagnare i cantanti saranno gli oltre 50 musicisti dell’Orchestra Internazionale della Campania e il coro Giuseppe Verdi di Roma, una formazione lirica creata nel 2004 dal maestro Marco Tartaglia, protagonista nel 2022 del tour 12 note con Claudio Baglioni. A Massa Marittima il coro sarà diretto dal maestro Anna Elena Masini. La regia di Rigoletto è curata da Carlo Antonio De Lucia. Professore di arte scenica al conservatorio Giordano di Foggia, ha iniziato giovanissimo la sua carriera di cantante lirico come tenore, per poi intraprendere l’attività di impresario e produttore, che lo ha portato a rappresentare oltre 450 opere e poi a curare la regia di importanti produzioni in Italia e all’estero. Il maestro concertatore sarà Angelo Gabrielli, da oltre 30 anni nel mondo della lirica al fianco di artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Raina Kabaivanska e Mirella Freni, scopritore di talenti e appassionato docente di corsi di perfezionamento per cantanti lirici. Il personaggio di Rigoletto sarà interpretato dal baritono fiorentino Devid Cecconi, vincitore del concorso internazionale di canto "Mattia Battistini". Gilda sarà interpretata dal soprano Daniela Cappiello, voce campana tra le più apprezzate, vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali.