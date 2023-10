"L’intreccio del guerriero a Grosseto" di Claudia Giordano: Un Romanzo Fantasy

Un tempio in fiamme, un misterioso labirinto, una serie di enigmi e l’amore tra il sovrano Diethard e la sacerdotessa Ceinwyn: ecco alcuni elementi de "L’intreccio del guerriero", il primo romanzo della grossetana Claudia Giordano (nella foto), edito da Amazon.

"La scrittura – commenta l’autrice – è uno strumento per esprimersi e, anche nel mio caso, mi sono cimentata con questa storia in un periodo particolare della mia vita. Dopo la stesura del primo capitolo, mi sono sempre più divertita nella costruzione della trama e nella descrizione dei personaggi".

"L’intreccio del guerriero" è un romanzo fantasy che nasce dalla passione per i grandi autori. "Tra gli autori che più apprezzo – continua l’autrice – non posso non citare Stephen King e soprattutto la sua saga ‘La torre nera’, opera che tra l’altro stavo leggendo proprio mentre scrivevo ‘L’intreccio del guerriero’".

Tutto comincia di fronte alle macerie del Tempio di Luhn. Il re di Qyhonne Diethard e il suo amico fidato Shackleton dovranno fare i conti con Alec, un giovane portatore di distruzione e di violenza, che muove una guerra senza quartiere dal fine oscuro. Il romanzo può essere acquistato su Amazon sia in formato cartaceo, al costo di 9,36 euro, che in formato Kindle, al costo di 7 euro (o gratuito nel caso di abbonamento a Kindle unlimited).