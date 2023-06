Linee e cabine elettriche, conclusi i lavori di potenziamento della rete della frazione

A Marina di Grosseto sostenibilità ambientale, innovazione e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione per una stagione estiva di luce e di eventi. La società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, ha concluso tutti gli interventi di potenziamento del sistema elettrico per un investimento complessivo di oltre un milione di euro. Il progetto è stato articolato e negli scorsi mesi ha comportato l’esecuzione di diversi interventi: anzitutto, è stata realizzata una linea di media tensione completamente interrata di 4,2 km che costituisce una nuova direttrice dell’energia in uscita dalla cabina elettrica denominata "Strillaie" e raggiunge, dopo aver attraversato il centro abitato di Marina di Grosseto, la cabina "Firenze" a sua volta è collegata all’impianto chiamato "Grossetana", in modo da assicurare una distribuzione dell’elettricità equilibrata ed efficiente in tutto l’abitato; anche le linee di media tensione "Europa" ed "Orcagna", che servono anche altre zone della città di Grosseto, sono state potenziate e collegate in un sistema automatizzato. Queste attività garantiscono adesso una richiusura di riserva in anello in un’ampia porzione di Marina di Grosseto, e anche della città di Grosseto.