L’incontro tra domanda e offerta. Torna l’atteso ’Recruiting day’

MONTE ARGENTARIOTorna la giornata dedicata ai lavoratori e alle aziende della Consulta del Turismo del Comune di Monte Argentario. Si terrà giovedì 6 marzo, dalle 10 alle 14, la seconda edizione del recruiting day dedicato alle attività del promontorio. L’evento anticipa di circa un mese l’edizione del 2024, che si tenne un po’ in ritardo nel mese di aprile, visto che la consulta era nata da poco tempo. Un’iniziativa creata dall’esigenza di alcune aziende - l’anno scorso parteciparono una quindicina, quest’anno potrebbero essere di più - di trovare il personale mancante in vista della stagione estiva. La partecipazione dei ragazzi, in realtà, nel 2024 non fu molta, probabilmente a causa delle tempistiche e dell’approssimarsi della stagione lavorativa. L’obiettivo della nuova edizione, che si terrà tra un paio di settimane, è dunque quello di trovare per tempo gli impiegati che andranno poi a lavorare nelle ditte che presenteranno la domanda al Comune. Il luogo prescelto sarà lo stesso: la giornata di incontro tra lavoratori e aziende si svolgerà all’interno del palazzetto dello sport di Porto Santo Stefano, in via degli Atleti in località Pispino. "La natura dell’incontro è quello di favorire l’incontro tra i candidati e le aziende in cerca di personale", spiegano gli organizzatori. Il Comune ha messo a disposizione un modulo di iscrizione, disponibile sul sito dell’ente, per le attività commerciali del territorio. La partecipazione è riservata alle aziende del comune di Monte Argentario ed è gratuita. Per l’assegnazione degli stand (fino ad esaurimento) si seguirà l’ordine di arrivo cronologico delle schede di partecipazione, perciò è importante riportare la data di compilazione, perché saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento posti. La giornata nasce dunque dall’aver riscontrato, negli anni scorsi, la difficoltà da parte delle aziende soprattutto stagionali a reperire personale. Sarà una seconda edizione di recruiting day direttamente sul promontorio, che avrà come obiettivo il dialogo tra addetti e datori di lavoro così da facilitare l’incontro tra domanda e offerta. L’iniziativa, voluta fortemente dalle aziende e supportata dall’amministrazione comunale, si auspica di diventare una costante anche per il futuro.

Andrea Capitani