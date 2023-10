Libecciata sferza la costa. Danni e disagi nei paesi

Una forte libecciata ha investito nel corso della notte scorsa con alti marosi la costa davanti a Porto Ercole, la spiaggia della Feniglia, per poi proseguire la corsa verso Orbetello e lo Scalo, per arrivare dietro Porto Santo Santo Stefano e Santa Liberata. Nella cittadina lagunare sono stati danneggiate grondaie, rami di alberi. Alcuni marciapiedi sono stati portati via dai vortici di vento. Sono stati rovesciati cassonetti per la raccolta differenziata. Un grosso albero è invece caduto all’altezza di Santa Liberata sulla strada statale 440 che collega Orbetello a Porto Santo Stefano. Portati via dal vento anche alcuni gazebo di Gustatus dietro la zona del Porto. Non è stato facile intervenire per i servizi tecnici comunali. Stamane Orbetello era in piena crisi e durante la giornata il vento ha continuato a sferzare la costa come del resto era previsto dai bollettini meteo. Oggi la situazione dovrebbe migliorare.