"Lezioni Americane" di Calvino. Stamani appuntamento con le scuole

Si chiama "Lezioni americane". Ed è un’opera ispirata alle lezioni di Italo Calvinop. L’appuntamento è per oggi alle 9.30 al Teatro degli Industri. L’organizzazione è del Comune insieme all’associazione culturale Agimus. Dopo il concerto di strumenti a percussione del 29 marzo di quest’anno, Agimus raddoppia con un’opera musicale ispirata a Italo Calvino. "La nostra Amministrazione è felice di poter patrocinare e dare un concreto supporto a questo spettacolo – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante -. È importante dare risalto a questo tipo di iniziative per il loro carattere didattico e formativo alternativo, a volte è necessario far capire ai ragazzi che si può imparare divertendosi. Vi invitiamo a partecipare numerosi". Suonerà l’Accademia Amiata Ensemble composta da Claudio Cavalieri (violino), Jana Theresa Hildebrandt (flauto), Marina Zannerini (clarinetto), Michele Lanzini (violoncello), Ettore Candela (pianoforte), Beatrice Caterino (soprano), Silvia Striato (voce recitante). Musiche di Thomas Frontmann, libretto di Stefano Adami. Per info e prenotazioni Agimus.grossetoagimus.it.