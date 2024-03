L’europarlamentare incontra la neo assessora Maria Rosa de Masi

Nel suo tour grossetano Susanna Ceccardi è andata anche a Castel del Piano e nell’occasione ha presentato il nuovo assessore alla cultura, Maria Rosa de Masi. " Ringrazio il sindaco Bartalini e Luca Salvadori,consigliere comunale della Lega, – ha detto de Masi – per la carica ad assessore alla cultura e alla sanità, oggi è stata una giornata importante grazie alla presenza dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, che ha concluso la sua giornata a Castel del Piano dove insieme ai rappresentanti della Lega e al commissario Baldini è avvenuta la mia presentazione come nuovo membro del Lega e assessore. Stiamo già lavorando per il futuro sia per quanto riguarda la cultura in accordi con il commissario Massimiliano Baldini e e soprattutto per le prossime amministrative". La sezione Amiata della Lega è stata molto felice di avere avuto ospite Susanna Ceccardi. "L’impegno di Maria Rosa – dicono dalla Lega locale – sarà massimo per portare avanti le attività".