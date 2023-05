L’euforia di Tullio "Felici, ora a lavoro"

"E’ una grande soddisfazione perché siamo partiti molto in ritardo e abbiamo recuperato molto bene sui nostri avversari". Con ventinove voti in più rispetto all’avversario Tullio Tenci è stato eletto sindaco di Castell’Azzara, numeri questi che possono sembrare pochi ma che se paragonati alle ultime tornate elettorali sono molti. "In queste settimane di campagna elettorale – ha spiegato Tenci – ho avuto la fortuna di lavorare con un gruppo solido e coeso di persone ed è forse questo il segreto di questa importante vittoria. Abbiamo raggiunto questo risultato eclatante perché tutti ci abbiamo creduto e lo abbiamo fatto fin dall’inizio. Sono dunque contento dei miei collaboratori e ci metteremo subito a lavoro per ridare a Castell’Azzara il sindaco". Ieri sera Tullio Tenci ha festeggiato con i suoi, calici al cielo e brindisi di buona fortuna, adesso per Castell’Azzara inizia una nuova consiliatura. "A Selvena abbiamo perso di qualche voto – conclude Tenci – mentre a Castell’Azzara abbiamo vinto nettamente. Sono contento di aver raccolto questa larga fiducia dei nostri elettori farò di tutto per essere il sindaco di tutti". Così, dopo un anno di commissario, il Comune di Castell’Azzara torna ad essere guidato da un sindaco.

N.C.